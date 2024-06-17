Фото: ФК Ростов

Мохаммад Мохеби продолжит выступать за ФК «Ростов». Об этом сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на агента спортсмена Амира Саадати.- У него контракт с «Ростовом», и он остаётся в команде, — заявил спортивный агент.Мохаммад Мохеби присоединился к «Ростову» в 2023 году. Соглашение с клубом рассчитано до июня 2026 года.В начале своей карьеры Мохеби играл за иранский клуб «Шахин» из города Бушер, который находится на берегу Персидского залива. В 2019 году он перешёл в аренду в «Сепахан», а затем был продан в «Санту-Клару» за полмиллиона евро. В июне прошлого года Мохеби пополнил ряды команды «желто-синих».