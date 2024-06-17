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Мохаммад Мохеби продолжит выступать за ФК «Ростов»

Мохаммад Мохеби продолжит выступать за ФК «Ростов»
Мохаммад Мохеби продолжит выступать за ФК «Ростов». Об этом сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на агента спортсмена Амира Саадати.

- У него контракт с «Ростовом», и он остаётся в команде, — заявил спортивный агент.

Мохаммад Мохеби присоединился к «Ростову» в 2023 году. Соглашение с клубом рассчитано до июня 2026 года.

В начале своей карьеры Мохеби играл за иранский клуб «Шахин» из города Бушер, который находится на берегу Персидского залива. В 2019 году он перешёл в аренду в «Сепахан», а затем был продан в «Санту-Клару» за полмиллиона евро. В июне прошлого года Мохеби пополнил ряды команды «желто-синих».
Фото: ФК Ростов
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