Фото: ФК Ростов

Валерий Карпин высказался о матче между «Ростовом» и «Химками», который состоялся в Подмосковье 2 октября.По мнению главного тренера ростовского клуба, два пропущенных мяча во втором тайме стали следствием недостаточной концентрации игроков.- Почему пропустили голы? Причин нет. Пропустили — и ладно. Не были внимательны. Все матчи Кубка равнозначны по важности. Все запланированные игроки вышли на поле, план на игру выполнен, — отметил Валерий Карпин.Стоит упомянуть, что из-за травм в матче с «Химками» не смогли участвовать два ключевых игрока — Егор Голенков и Николай Комличенко. Возможно, это сказалось на результате «Ростова».Пятый тур Кубка России завершился ничьей – 2:2. На 44-й минуте Андрей Лангович первым открыл счет в пользу «Ростова». В начале второго тайма Мохаммад Мохеби также отметился забитым мячом. Однако «Химки» смогли отыграться под конец матча: на 88-й минуте Стефан Малентиевич сравнял счет.Основное время матча завершилось вничью, но в серии пенальти более точными оказались хозяева поля.