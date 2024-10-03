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Валерий Карпин высказался о матче между «Ростовом» и «Химками»

Валерий Карпин высказался о матче между «Ростовом» и «Химками»
Валерий Карпин высказался о матче между «Ростовом» и «Химками», который состоялся в Подмосковье 2 октября.

По мнению главного тренера ростовского клуба, два пропущенных мяча во втором тайме стали следствием недостаточной концентрации игроков.

- Почему пропустили голы? Причин нет. Пропустили — и ладно. Не были внимательны. Все матчи Кубка равнозначны по важности. Все запланированные игроки вышли на поле, план на игру выполнен, — отметил Валерий Карпин.

Стоит упомянуть, что из-за травм в матче с «Химками» не смогли участвовать два ключевых игрока — Егор Голенков и Николай Комличенко. Возможно, это сказалось на результате «Ростова».

Пятый тур Кубка России завершился ничьей – 2:2. На 44-й минуте Андрей Лангович первым открыл счет в пользу «Ростова». В начале второго тайма Мохаммад Мохеби также отметился забитым мячом. Однако «Химки» смогли отыграться под конец матча: на 88-й минуте Стефан Малентиевич сравнял счет.

Основное время матча завершилось вничью, но в серии пенальти более точными оказались хозяева поля.
Фото: ФК Ростов
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