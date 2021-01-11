Матч гандбольных клубов «Ростов-Дон» и «Вайперс» перенесен из-за COVID-19 у донских спортсменок

Встреча гандбольных клубов «Ростов-Дон» и «Вайперс» перенесена из-за коронавируса у нескольких спортсменок донской команды. Матч в рамках группового этапа DELO EHF Champions League 2020/21 должен был состояться 13 января.10 января донские красавицы проиграли французскому «Мецу». На следующий день они отправились в норвежский Кристиансанн, где должны были встретиться с «Вайперсом». Однако у нескольких гандболисток выявили коронавирус. Кто из ростовских спортсменок заразился, неизвестно.Полный состав «Ростов-Дона» вернется в донскую столицу 13 января.