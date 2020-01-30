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Гандболистку Ярославу Фролову назвали лучшим игроком матча «Ростов-Дон» - «Вайперс»

Гандболистку Ярославу Фролову назвали лучшим игроком матча «Ростов-Дон» - «Вайперс»
Завершилось голосование за звание лучшего игрока матча гандбольных клубов «Ростов-Дон» и «Вайперс». Болельщики сошлись на том, что сильнейшей была разыгрывающая Ярослава Фролова.

Новенькая спортсменка забросила семь мячей в ворота норвежской команды. Итог — победа клуба «Ростов-Дон» со счётом 33:26.

Ярослава Фролова — воспитанница волгоградской школы. С 2013-го по 2017 год она играла за «Динамо-Синару», затем переехала в Краснодар и до 2019 года выступала в составе «Кубани». Недавно она подписала контракт с клубом «Ростов-Дон».

По итогам матча Ярослава набрала более 50 процентов голосов болельщиков. На втором месте оказалась Юлия Манагарова, на третьем — Анна Седойкина.

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