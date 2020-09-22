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Гандбольный матч «Бухарест» - «Ростов-Дон» перенесли из-за коронавируса

Гандбольный матч «Бухарест» - «Ростов-Дон» перенесли из-за коронавируса
Матч «Бухарест» - «Ростов-Дон» по гандболу перенесли из-за выявленного коронавируса у донских игроков.

Игра была запланирована на 27 сентября в столице Румынии Бухаресте. Незадолго до встречи у одной из гандболисток донской команды выявили COVID. Всех спортсменок «Ростов-Дона» отправили на карантин, поэтому провести матч в первоначальную дату невозможно.

- Новая дата проведения матча будет определена позднее, - сообщили в пресс-службе ГК «Ростов-Дон».

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