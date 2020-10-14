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Матч ГК «Ростов-Дон» с норвежским «Вайперсом» перенесен

Матч ГК «Ростов-Дон» с норвежским «Вайперсом» перенесен
Матч шестого тура группового этапа DELO EHF Champions League между норвежским ГК «Вайперс» и «Ростов-Доном» перенесен. Об этом 16 октября сообщил пресс-центр донского гандбольного клуба.

Встреча была запланирована на 24 октября, однако норвежский клуб попросил ЕГФ перенести матч. Это связано с тем, что весь состав скандинавской команды должен был отправиться в строгий карантин по приезде из России.

Европейская Гандбольная Федерация пошла навстречу норвежским спортсменам. О дате проведения матча станет известно позднее.

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