Матч ГК «Ростов-Дон» с норвежским «Вайперсом» перенесен

Матч шестого тура группового этапа DELO EHF Champions League между норвежским ГК «Вайперс» и «Ростов-Доном» перенесен. Об этом 16 октября сообщил пресс-центр донского гандбольного клуба.Встреча была запланирована на 24 октября, однако норвежский клуб попросил ЕГФ перенести матч. Это связано с тем, что весь состав скандинавской команды должен был отправиться в строгий карантин по приезде из России.Европейская Гандбольная Федерация пошла навстречу норвежским спортсменам. О дате проведения матча станет известно позднее.