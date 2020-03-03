Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

Лучшим игроком матча «Ростов» - «Ахмат» стал Эльдор Шомуродов

Лучшим игроком матча «Ростов» - «Ахмат» стал Эльдор Шомуродов
Эльдора Шомуродова выбрали лучшим игроком матча «Ростов» - «Ахмат». Нападающий «жёлто-синих» получил высший балл во время голосования, которое проходило среди болельщиков.

Матч с грозненской командой проходил в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Шомуродов открыл счёт в матче, откликнувшись на удар Ивелина Попова. Гол в ворота «Ахмата» признали лучшим среди других голов тура. Вскоре Эльдор возглавил гонку бомбардиров РПЛ.

В результате голосования среди болельщиков спортсмен получил 4,7 балла из 5 возможных. В топ-5 также вошли Хорен Байрамян, Сергей Песьяков, Матиас Норманн и Ивелин Попов.

Уже через несколько дней «Ростов» сыграет с ЦСКА. «Жёлто-синие» примут москвичей 9 марта.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.