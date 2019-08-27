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Нападающий ФК «Ростов» Элдор Шомуродов стал лучшим игроком матча против «Рубина»

Нападающий ФК «Ростов» Элдор Шомуродов стал лучшим игроком матча против «Рубина»
Болельщики «Ростова» признали Элдора Шомуродова лучшим игроком матча против ФК «Рубин». Как 29 августа сообщили в пресс-службе донского клуба, нападающий набрал 4,8 балла из 5 возможных.

Голосование среди фанатов проходило на официальном сайте «жёлто-синих». Стоит отметить, что за последний месяц 24-летний футболист трижды становился лучшим игроком матчей. Большинство болельщиков проголосовало за него после встреч с «Оренбургом», «Уралом» и «Крыльями Советов».

Напомним, игра «Ростов» - «Рубин» прошла 25 августа. Матч закончился победой «жёлто-синих» со счётом 2:1. На 29-й минуте Элдор забил свой пятый гол в сезоне.

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