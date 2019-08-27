Нападающий ФК «Ростов» Элдор Шомуродов стал лучшим игроком матча против «Рубина»



Болельщики «Ростова» признали Элдора Шомуродова лучшим игроком матча против ФК «Рубин». Как 29 августа сообщили в пресс-службе донского клуба, нападающий набрал 4,8 балла из 5 возможных.



Голосование среди фанатов проходило на официальном сайте «жёлто-синих». Стоит отметить, что за последний месяц 24-летний футболист трижды становился лучшим игроком матчей. Большинство болельщиков проголосовало за него после встреч с «Оренбургом», «Уралом» и «Крыльями Советов».



Напомним, игра «Ростов» - «Рубин» прошла 25 августа. Матч закончился победой «жёлто-синих» со счётом 2:1. На 29-й минуте Элдор забил свой пятый гол в сезоне.