В ближайшие выходные июня ростовчан ждут жара и дожди

Фото: Donday

Жителей Ростова и Ростовской области в предстоящие выходные, 20 и 21 июня, ожидает переменчивая погода. По прогнозам специалистов Росгидрометцентра, горожан ждет сочетание жары и сильных дождей, сопровождающихся грозами и шквалистым ветром.В регионе действует штормовое предупреждение. До конца суток 21 июня прогнозируют дожди, которые могут перерасти в ливни. Непогода будет сопровождаться грозами, возможен град, а также порывы ветра, достигающие скорости до 23 метров в секунду.В Ростове в субботу, 20 июня, утро начнется с пасмурной погоды. К полудню температура воздуха поднимется до +28 градусов. К вечеру ожидается похолодание до +16 градусов.В воскресенье, 21 июня, синоптики также прогнозируют дожди. Днем воздух прогреется до +26 градусов, а вечером температура опустится до +14 градусов.При этом, по сообщению синоптиков, в самом Ростове-на-Дону сильных порывов ветра не предвидится, его скорость в выходные не превысит двух метров в секунду.