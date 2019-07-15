Нападающий «Ростова» Шомуродов стал лучшим игроком в матче против «Оренбурга»



Лучшим игроком матча «Ростов» - «Оренбург» выбрали нападающего Элдора Шомуродова. Он стал сильнейшим по итогу голосования среди болельщиков, которое проходило на официальном сайте «жёлто-синих». О его результатах сообщили 17 июля в пресс-службе клуба.



Элдор набрал 4,83 балла из 5 возможных. На втором месте оказался Алексей Ионов с результатом 4,78 балла.



Шомуродов начал заниматься футболом с малых лет. В возрасте 19 лет он стал выступать за основной состав клуба «Машал». В 2015 году перешёл в ташкентский «Бунёдкор» и играл за него в течение двух лет.



В «Ростов» его пригласили в июле 2017 года. Контракт Элдора подписан на 2,5 года.