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Ивелин Попов стал лучшим игроком в матче «Ростов» - «Локомотив»

Ивелин Попов стал лучшим игроком в матче «Ростов» - «Локомотив»
Фанаты футбольного клуба «Ростов» выбрали лучшего игрока матча с «Локомотивом». Большинство голосов набрал полузащитник Ивелин Попов.

Спортсмен стал автором единственного гола «жёлто-синих» в матче с москвичами. Ростовчане за 12 минут игры пропустили три мяча, капитан же смог «распечатать» ворота соперника, реализовав пенальти. Игра закончилась поражением дончан со счётом 1:3.

В ходе голосования среди болельщиков капитан «Ростова» набрал 3,8 балла из 5 возможных. В топ-5 также попали Хорен Байрамян, Роман Ерёменко, Матиас Норманн и Эльдор Шомуродов.

После матча с московским «Локомотивом» «жёлто-синие» опустились в турнирной таблице на четвёртую строчку. Напомним, что сейчас все футбольные матчи на время приостановлены.

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