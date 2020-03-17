Ивелин Попов стал лучшим игроком в матче «Ростов» - «Локомотив»



Фанаты футбольного клуба «Ростов» выбрали лучшего игрока матча с «Локомотивом». Большинство голосов набрал полузащитник Ивелин Попов.



Спортсмен стал автором единственного гола «жёлто-синих» в матче с москвичами. Ростовчане за 12 минут игры пропустили три мяча, капитан же смог «распечатать» ворота соперника, реализовав пенальти. Игра закончилась поражением дончан со счётом 1:3.



В ходе голосования среди болельщиков капитан «Ростова» набрал 3,8 балла из 5 возможных. В топ-5 также попали Хорен Байрамян, Роман Ерёменко, Матиас Норманн и Эльдор Шомуродов.



После матча с московским «Локомотивом» «жёлто-синие» опустились в турнирной таблице на четвёртую строчку. Напомним, что сейчас все футбольные матчи на время приостановлены.