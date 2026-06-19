Атаку БПЛА отразили в двух районах на севере Ростовской области в ночь на 19 июня

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В ночь на 19 июня силами ПВО была успешно отражена атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над двумя районами Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.- Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Чертковском и Миллеровском районах, — уточнил губернатор.По предварительным данным, информация о пострадавших и разрушениях на земле отсутствует. Власти продолжают сбор и проверку информации.