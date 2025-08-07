Новости
КДК оштрафовал «Ростов» после матча со «Спартаком» за неподобающее поведение

КДК оштрафовал «Ростов» после матча со «Спартаком» за неподобающее поведение. Об этом стало известно по итогам заседания 7 августа.

Клуб «Ростов» был оштрафован на 100 тысяч рублей за поведение своих игроков на поле. Арбитр вынес им шесть предупреждений, сообщает ТАСС.

Кроме того, футбольный клуб «Спартак» был подвергнут штрафу в размере 40 тысяч рублей за то, что его болельщики скандировали нецензурную лексику и оскорбительные выражения.
Фото: ФК Ростов
