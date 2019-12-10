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После матча со «Спартаком» ФК «Ростов» получил штраф

После матча со «Спартаком» ФК «Ростов» получил штраф
Футбольный клуб «Ростов» получил штраф после матча со «Спартаком». Такое решение приняли на заседании контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза 11 декабря.

Причиной штрафа, как обычно, стало поведение болельщиков. Клубу нужно заплатить 60 тысяч рублей за то, что зрители скандировали оскорбительные выражения в адрес команды соперника. Также с «Ростова» взыщут 25 тысяч рублей за демонстрацию фанатами несогласованных баннеров.

«Спартаку» тоже поведение болельщиков обошлось в копеечку. Москвичи должны заплатить 130 тысяч рублей за использование петард, 100 тысяч — за демонстрацию несогласованных баннеров, 200 тысяч — за плакаты с ненормативной лексикой и оскорбительными выражениями и 100 тысяч — за скандирование ругательств в адрес «Ростова».

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