После матча со «Спартаком» ФК «Ростов» получил штраф



Футбольный клуб «Ростов» получил штраф после матча со «Спартаком». Такое решение приняли на заседании контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза 11 декабря.



Причиной штрафа, как обычно, стало поведение болельщиков. Клубу нужно заплатить 60 тысяч рублей за то, что зрители скандировали оскорбительные выражения в адрес команды соперника. Также с «Ростова» взыщут 25 тысяч рублей за демонстрацию фанатами несогласованных баннеров.



«Спартаку» тоже поведение болельщиков обошлось в копеечку. Москвичи должны заплатить 130 тысяч рублей за использование петард, 100 тысяч — за демонстрацию несогласованных баннеров, 200 тысяч — за плакаты с ненормативной лексикой и оскорбительными выражениями и 100 тысяч — за скандирование ругательств в адрес «Ростова».