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Капитан «Ростов-Дона» стала лучшей гандболисткой в матче против «Кубани»

Капитан «Ростов-Дона» стала лучшей гандболисткой в матче против «Кубани»
Болельщики ГК «Ростов-Дон» выбрали лучшего игрока в матче против «Кубани». Итоги голосования «желто-черные» опубликовали на своей странице в социальных сетях.

По мнению фанатов, капитан гандбольного клуба Юлия Манагарова отличилась больше всех. За нее отдали свои голоса 49% зрителей.

Спортсменка забила четыре мяча в ворота соперниц. Еще больше голов было у Кристины Кожокарь и Валерии Кирдяшевой (по пять мячей). Однако фанаты посчитали, что Юлия внесла больший вклад в победу команды. Очевидно, их покорила голевая передача в воздухе: Манагарова в прыжке сделала пас Кожокарь, которая была ближе к воротам кубанских гандболисток.

Встреча с краснодарским клубом состоялась 1 октября. Матч завершился счетом 32:21 в пользу «донских красавиц».
Фото/видео: ГК Ростов-Дон.
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