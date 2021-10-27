Капитан ГК «Ростов-Дон» стала лучшим игроком в матче против «Кубани»
Капитан гандбольного клуба «Ростов» Юлия Манагарова четвертый раз за сезон признана лучшим игроком. По итогам зрительского голосования она стала самой результативной гандболисткой в матче против «Кубани».
Игра состоялась 26 октября на домашней арене донской команды. Матч завершился разгромным поражением краснодарского ГК - 35:22. Юлия Манагарова принесла ростовскому клубу восемь очков (100% точности).
За капитана «Ростов-Дона» проголосовали 64% болельщиков. На втором месте оказалась вратарь Виктория Калинина. Спортсменка отразила 10 мячей из 21, в том числе семиметровый бросок во втором тайме. У спортсменки было 47% сейвов. Третью позицию заняла полузащитница Анна Лагерквист. Гандболистка забила четыре мяча.