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Капитан ГК «Ростов-Дон» стала лучшим игроком в матче против «Кубани»

Капитан ГК «Ростов-Дон» стала лучшим игроком в матче против «Кубани»
Капитан гандбольного клуба «Ростов» Юлия Манагарова четвертый раз за сезон признана лучшим игроком. По итогам зрительского голосования она стала самой результативной гандболисткой в матче против «Кубани».

Игра состоялась 26 октября на домашней арене донской команды. Матч завершился разгромным поражением краснодарского ГК - 35:22. Юлия Манагарова принесла ростовскому клубу восемь очков (100% точности).

За капитана «Ростов-Дона» проголосовали 64% болельщиков. На втором месте оказалась вратарь Виктория Калинина. Спортсменка отразила 10 мячей из 21, в том числе семиметровый бросок во втором тайме. У спортсменки было 47% сейвов. Третью позицию заняла полузащитница Анна Лагерквист. Гандболистка забила четыре мяча.
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Теги: ГК Ростов-Дон Гандбол

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