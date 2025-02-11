Иранский игрок «Ростова» рассказал о своей адаптации в России

Фото: ФК Ростов

Иранский игрок «Ростова» Мохаммад Мохеби рассказал о своей адаптации в России. По словам полузащитника, все прошло отлично, после перехода футболист сразу сдружился с командой.Также Мохеби отметил, что на решение перейти в российский клуб повлияли два фактора: уровень футбола в стране и тренерство Валерия Карпина.- Манера ведения тренировок, видение футбола. Он долго играл в Испании и прививает команде похожий футбол, но при этом с жесткой дисциплиной, упорной работой, — поделился полузащитник.Напомним, что донской клуб усилил свои позиции Мохеби летом 2023 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста на трансферном рынке оценивалась в 1,2 миллиона евро. Его контракт рассчитан до 2026 года.