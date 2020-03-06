Матч «Ростов-Дон» - «Брест» из-за коронавируса перенесли на неопределённый срок



Матч между гандбольными клубами «Ростов-Дон» и «Брест» перенесли на неопределённый срок. Об этом сообщили в Европейской федерации гандбола.



В заявлении говорится, что все турниры приостановлены минимум до 12 апреля. «Ростов-Дон» и «Брест» должны были сыграть 5 апреля в южной столице.



- Решение было принято в связи с распространением коронавируса по всей Европе в целях защиты игроков, тренеров, официальных лиц и болельщиков, - сказано в сообщении.



Европейская федерация гандбола перенесла два четвертьфинальных матча Лиги чемпионов, один из которых — матч между ростовчанками и француженками. Новая дата игры неизвестна.