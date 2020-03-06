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Матч «Ростов-Дон» - «Брест» из-за коронавируса перенесли на неопределённый срок

Матч «Ростов-Дон» - «Брест» из-за коронавируса перенесли на неопределённый срок
Матч между гандбольными клубами «Ростов-Дон» и «Брест» перенесли на неопределённый срок. Об этом сообщили в Европейской федерации гандбола.

В заявлении говорится, что все турниры приостановлены минимум до 12 апреля. «Ростов-Дон» и «Брест» должны были сыграть 5 апреля в южной столице.

- Решение было принято в связи с распространением коронавируса по всей Европе в целях защиты игроков, тренеров, официальных лиц и болельщиков, - сказано в сообщении.

Европейская федерация гандбола перенесла два четвертьфинальных матча Лиги чемпионов, один из которых — матч между ростовчанками и француженками. Новая дата игры неизвестна.

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