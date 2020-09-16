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Матч ФК «Ростов» с волгоградским «Ротором» отменили из-за коронавируса

Матч ФК «Ростов» с волгоградским «Ротором» отменили из-за коронавируса
Футбольный клуб «Ростов» не сыграет с «Ротором» из-за коронавируса у волгоградских игроков. Об этом 18 сентября сообщили в пресс-службе ростовского футбольного клуба.

Накануне матча ФК «Ротор» сообщил, что не сможет сыграть с «Ростовом» 19 сентября. Дело в том, что больше 10 членов волгоградской команды заражены коронавирусом. В связи с этим Матч «Ростов» - «Ротор» на «Ростов Арене» не состоится.

Болельщики смогут вернуть билеты.

Напомним, до этого из-за коронавируса была отменена игра ФК «Ротор» - «Краснодар». Волгоградской команде присудили техническое поражение.

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