Матч ФК «Ростов» с волгоградским «Ротором» отменили из-за коронавируса

Футбольный клуб «Ростов» не сыграет с «Ротором» из-за коронавируса у волгоградских игроков. Об этом 18 сентября сообщили в пресс-службе ростовского футбольного клуба.Накануне матча ФК «Ротор» сообщил, что не сможет сыграть с «Ростовом» 19 сентября. Дело в том, что больше 10 членов волгоградской команды заражены коронавирусом. В связи с этим Матч «Ростов» - «Ротор» на «Ростов Арене» не состоится.Болельщики смогут вернуть билеты.Напомним, до этого из-за коронавируса была отменена игра ФК «Ротор» - «Краснодар». Волгоградской команде присудили техническое поражение.