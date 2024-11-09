Гандбольный луб «Ростов-Дон» обыграл «Звезду» со счетом 30:26

Фото: ГК Ростов Дон.

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» одержал победу в матче против «Звезды». Игра состоялась 9 ноября в рамках сезона Суперлиги 2024/25.Поединок прошел в закрытом футбольном манеже Ростова-на-Дону. Сразу после стартового свистка ростовчанки начали активно забивать в ворота соперников. Команда из Подмосковья тоже не оставалась в стороне. Особенно выделялась на площадке «желто-черная» Анастасия Шавман, которая смогла провести пять подряд мячей и заслуженно была признана лучшим игроком встречи. Также стоит отметить хорошую игру Кристины Кожокарь, вернувшейся на площадку после месячного перерыва из-за травмы голеностопа. Она сумела обыграть вратаря «Звезды» и забить три мяча.Вторая половина матча завершилась вничью – 16:16. В финальных минутах игры «Ростов-Дон» увеличил свое преимущество до двух мячей, забросив еще два решающих гола.В итоге ростовская команда одержала победу со счетом 30:26. «Ростов-Дон» продолжает удерживать первую позицию в турнирной таблице, не имея ни одного поражения за 11 матчей.