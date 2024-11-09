Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

Гандбольный луб «Ростов-Дон» обыграл «Звезду» со счетом 30:26

Гандбольный луб «Ростов-Дон» обыграл «Звезду» со счетом 30:26
Гандбольный клуб «Ростов-Дон» одержал победу в матче против «Звезды». Игра состоялась 9 ноября в рамках сезона Суперлиги 2024/25.

Поединок прошел в закрытом футбольном манеже Ростова-на-Дону. Сразу после стартового свистка ростовчанки начали активно забивать в ворота соперников. Команда из Подмосковья тоже не оставалась в стороне. Особенно выделялась на площадке «желто-черная» Анастасия Шавман, которая смогла провести пять подряд мячей и заслуженно была признана лучшим игроком встречи. Также стоит отметить хорошую игру Кристины Кожокарь, вернувшейся на площадку после месячного перерыва из-за травмы голеностопа. Она сумела обыграть вратаря «Звезды» и забить три мяча.

Вторая половина матча завершилась вничью – 16:16. В финальных минутах игры «Ростов-Дон» увеличил свое преимущество до двух мячей, забросив еще два решающих гола.

В итоге ростовская команда одержала победу со счетом 30:26. «Ростов-Дон» продолжает удерживать первую позицию в турнирной таблице, не имея ни одного поражения за 11 матчей.
Фото: ГК Ростов Дон.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.