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ГК «Ростов-Дон» выиграл у ЦСКА на выездном матче со счетом 26:23

ГК «Ростов-Дон» выиграл у ЦСКА на выездном матче со счетом 26:23
Гандбольный клуб «Ростов-Дон» взял реванш у ЦСКА, победив в матче Суперлиги. Встреча прошла 4 ноября в Москве.

На волейбольной площадке «Динамо» развернулась настоящая борьба. Гандболистки «Ростов-Дона» в самом начале игры отправили пару мячей в ворота соперниц, но те быстро отыгрались. Дарья Стаценко переиграла вратаря и сделала два точных броска. На поле также выделилась «желто-черная» Анастасия Шавман, забившая еще один мяч.

Игроки ЦСКА до последнего держались, не уступая лидерство «Ростов-Дону». Промежуточный результат составил 10:11.

Во второй половине встречи москвички отправили в ворота соперниц восемь мячей. Но ростовчанки не собирались сдаваться и быстро восстановили контроль, сравняв счет на 52-й минуте. К концу матча «Ростов-Дону» удалось получить преимущество в три мяча.

После финального свистка табло показало 26:23 в пользу ростовчанок. Эта победа была крайне важна для «желто-черных», так как они не могли обыграть московский клуб на протяжении пяти встреч подряд.

По итогам матчей Суперлиги сезона-2024/25 «Ростов-Дон» занимает первое место в таблице, одержав уверенные победы в 10 играх.
Фото: ГК Ростов-Дон
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