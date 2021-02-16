Гандбольный клуб «Ростов-Дон» одолел «Звезду»

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» победил звенигородскую «Звезду» в рамках Суперлиги Париматч 2020/21. Встреча состоялась 17 февраля в донской столице.В начале игры «желто-черные» овладели явным преимуществом над соперниками, опережая их по счету. Игроки «Звезды» постоянно совершали ошибки, но не смотря на это, к 30-й минуте, они смогли сократить разрыв по голам с шести мячей до двух. Главный тренер донских красавиц взял тайм-аут и провел замену. Вместо вратаря Галины Габисовой вышла Дарья Ткачева, которая стойко отражала атаки соперников. Ростовская команда смогла вырваться вперед к концу тайма и окончила его со счетом 19:12.Вторая половины встречи также была успешной для «Ростов-Дона». Добиться победы помогла молодая спортсменка Милана Таженова, которая забила восемь мячей и стала лучшим нападающим команды. Ростовчанки выиграли со счетом 33:26.В следующий раз донские гандболистки встретятся с ЦСКА. Матч состоится в рамках чемпионата России в Ростове-на-Дону.