Гандбольный клуб «Ростов-Дон» проиграл «Мецу»



ГК «Ростов-Дон» уступил французскому «Мецу» со счетом 23:20. Игра состоялась во Франции 25 января.



В соревнованиях не смогли принять участие пять спортсменок, среди которых была Анна Вяхирева, ставшая недавно лучшей гандболисткой мира. Новый игрок ростовского клуба Ярослава Фролова вышла взамен против француженок. Однако, несмотря на хорошие результаты, в решающие минуты матча девушка получила сильный удар мячом по голове. В результате игра закончилась со счетом 23:20.



Отметим, что ростовские гандболистки за последние три игры выигрывали у «Меца» только один раз. Последний матч состоялся в рамках первого круга «Лиги чемпионов». Ростовчанки в основном раунде были на третьем месте, а француженки - на первом.