Донские гандболистки проиграли французскому «Мецу»



Гандболистки «Ростов-Дон» проиграли француженкам из «Меца». Первая игра Лиги чемпионов состоялась 26 января в городе Мец.



Сначала лидерством завладели ростовчанки. Анна Сень в самом начале тайма забила в ворота противника. Через три минуты «Ростов-Дон» снова вырвался вперед, счет составил 1:3. Однако к 12 минуте преимущество перешло к француженкам. Результат – 9:5 в пользу «Меца». До конца первого периода ростовской команде удалось сократить отставание. Однако тайм все равно завершился победой француженок – 17:14.



В начале второго периода «Ростов-Дон» попытался вырваться вперед. Юлия Манагарова успешно атаковала ворота противников. Затем «Мец» снова стал активно забивать голы. На исход матча также повлияли удаления. Анна Вяхирева упала и поредила руку. Она не смогла продолжать игру. Донские спортменки приложили массу усили, чтобы завладеть лидерством или хотя завершить встречу вничью. Однако француженки не уступали, а только укрепляли позиции. Матч завершился со счетом 29:25 в пользу «Меца».



2 февраля команде «Ростов-Дон» предстоит показать свои силы на втором туре с черногорской «Будучностью»

