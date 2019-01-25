Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

Донские гандболистки проиграли французскому «Мецу»

Донские гандболистки проиграли французскому «Мецу»
Гандболистки «Ростов-Дон» проиграли француженкам из «Меца». Первая игра Лиги чемпионов состоялась 26 января в городе Мец.

Сначала лидерством завладели ростовчанки. Анна Сень в самом начале тайма забила в ворота противника. Через три минуты «Ростов-Дон» снова вырвался вперед, счет составил 1:3. Однако к 12 минуте преимущество перешло к француженкам. Результат – 9:5 в пользу «Меца». До конца первого периода ростовской команде удалось сократить отставание. Однако тайм все равно завершился победой француженок – 17:14.

В начале второго периода «Ростов-Дон» попытался вырваться вперед. Юлия Манагарова успешно атаковала ворота противников. Затем «Мец» снова стал активно забивать голы. На исход матча также повлияли удаления. Анна Вяхирева упала и поредила руку. Она не смогла продолжать игру. Донские спортменки приложили массу усили, чтобы завладеть лидерством или хотя завершить встречу вничью. Однако француженки не уступали, а только укрепляли позиции. Матч завершился со счетом 29:25 в пользу «Меца».

2 февраля команде «Ростов-Дон» предстоит показать свои силы на втором туре с черногорской «Будучностью»

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.