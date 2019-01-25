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Донская гандболистка Анна Вяхирева получила травму во время матча с «Мецу»

Донская гандболистка Анна Вяхирева получила травму во время матча с «Мецу»

Игрок ГК «Ростов-Дон» Анна Вяхирева получила травму во время матча с французской командой «Мецу».

Во втором тайме спортсменка во время одной из атак неудачно приземлилась и повредила руку. Из травмы Анна не смогла продолжить игру и выбыла с поля. До этого она успела отправить в ворота соперников пять мячей.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер донского клуба Амброс Мартин рассказал о состоянии игрока.
- Она травмировала локоть. Надеюсь, что ничего серьезного, - отметил тренер. - Скоро мы все узнаем точно.

Напомним, что встреча ГК «Ростов-Дон» с «Мецу» прошла 26 января. Игра завершилась со счетом 29:25 не в пользу дончанок.

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