«Ростов-Дон» проиграл «Мецу»

Ростовские гандболистки уступили французскому «Мецу» второй раз за сезон – 24:29.



«Жёлто-чёрные» в первом круге основного раунда уступили во Франции со счётом 20:23. Поэтому в домашней игре, помимо чисто турнирной мотивации, разумеется, были и реваншистские настроения. Но, увы, выиграть не получилось. Всё решило слабое начало второго тайма.



Началось всё не слишком удачно для подопечных Амброса Мартина. Гости сходу повели - 2:0. Причём один из двух мячей забила украинка Ольга Передерий, бывший игрок «Ростов-Дона». Далее на какое-то время инициатива перешла в руки чемпионок России – четыре мяча подряд, и вот уже 6:4 на табло. Далее пошла плотная игра мяч в мяч. К концу первого тайма счёт был равным – 11:11.



В начале второго тайма француженки стали играть более агрессивно. Постепенно команда гостей стала отрываться в счёте. Ростовчанки не успевали за игроками «Меца». В какой-то момент «Ростов-Дон» отстал на четыре гола – 17:21. Далее до конца игры отрыв сохранился. В итоге ростовчанки не смогли организовать погоню и уступили - 24:29.



«Ростов-Дон» второй раз за сезон проигрывает «Мецу». В турнирной таблице первой группы Лиги чемпионов россиянки пока остаются на втором месте, по дополнительным показателям обходя румынский «Бухарест» и датский «Эсбьерг», но у датчанок ещё одна игра в запасе. У всех трёх клубов по 9 баллов. У «Меца» теперь 11 очков.



Самой результативной в составе «Ростов-Дона» стала Юлия Манагарова – 4 гола. У француженок по пять голов забили Лоис Бургард, Лаура Флиппес и Астрид Н’Гуан.



Следующий еврокубковый матч «жёлто-чёрные» проведут 29 февраля на выезде против норвежского «Кристиансанда». А до этого, 25-го числа, ростовские гандболистки будут принимать тольяттинскую «Ладу» в чемпионате России.