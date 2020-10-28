Гандбольный клуб «Ростов-Дон» одолел «Астраханочку»

ГК «Ростов-Дон» одолел «Астраханочку» на домашнем поле. Матч прошел 29 октября в рамках Чемпионата России.Начало встречи для обоих команд было тяжелым. Гандболистки забивали друг другу голы с особой интенсивностью. Голевые пасы правой крайней Юлии Манагаровой и правой полусредней Анны Вяхиревой помогли им вырваться вперед – к концу первой четверти счет был равен 7:4 в пользу донских красавиц.После этого «Ростов-Дон» не на шутку разыгрался. Они стали чаще забивать и достигли доминации на площадке. Вратарь Галина Габисова, помимо многочисленных сейвов, смогли забить мяч в ворота противника от своей позиции. Счет после половины встречи составлял 19:10.Второй тайм шел не самым лучшим образом для донской команды – они стали совершать больше ошибок, но меньше забивать. «Астраханочка» к 25-й минуте снизила отрыв до 26:22 очков. Только удачный сейв вратаря Виктории Калинины и гол левой полусредней Владлены Бобровниковой помогли сохранить лидерство к финалу – 27:22 и победа «Ростов-Дона».Донские красавицы теперь расположились на первом месте чемпионата. Теперь они сыграют с ЦСКА в Москве 3 ноября.