Гандбольный клуб «Ростов-Дон» обыграл «Битигхайм»

2021 год для ГК «Ростов-Дон» начался неудачно. Они провели два неудачных выезда– первый во Франции, где проиграли «Мецу». Второй должен был пройти в Норвегии против «Вайперс», но не состоялся из-за COVID-19, выявленного у четырех человек из делегации донского клуба. Гандболистки вернулись в Ростов, где сдали тесты на коронавирус – результаты оказались отрицательными, так что спортсменки были готовы к матчу против «Битигхайма» в рамках 11-го тура Лиги чемпионов-20/21. Встреча состоялась в донской столице 16 января.Хозяева поля начали игру активно – гол был забит уже на второй минуте. В ответ немки совершили два 7-метровых броска в ворота соперника. Однако вратарь Виктория Калинина отбила их. В таком темпе встреча продолжалась в дальнейшем: «Битигхайм» забивал, но «Ростов-Дон» забивал намного больше. Первый тайм закончился со счетом 15:9.Вторая половина игры была более успешной для немецкой команды в самом начале. Они также совершили две быстрые атаки, чем напрягли ростовчанок. Однако донские красавицы успешно отбили их и продолжили вести в счете. Последние два гола забила левая крайняя «Ростов-Дона» Полина Кузнецова – они победили со счетом 27:21.В следующий раз донские гандболистки сыграют в рамках чемпионата России-20/21 в Майкопе 20 января. Они проведут матч с АГУ-«Адыиф».