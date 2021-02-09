Гандбольный клуб «Ростов-Дон» одолел норвежский «Вайперс»

ГК «Ростов-Дон» обыграл норвежский «Вайперс» девятого тура DELO EHF Champions League 2020/21. Матч состоялся 10 февраля в венгерском городе Эрд. Для донской команды прошедшая встреча была важна, ведь прошлую, против «Крима», она проиграла.Первый тайм начался с успешной атаки «Вайперс». Ростовчанкам просто не давали реализовывать атаки, однако они все-таки прорывались к воротам соперника. Команды шли мяч в мяч первые 10 минут. После этого норвежки смогли забить три гола подряд. Первая половина игры закончилась со счетом 16:15. «Донские красавицы» отставали от соперников на одно очко.Во втором тайме «Ростов-Дон» решил действовать жестче. Пропустив один гол, он сразу забил четыре мяча подряд. К 42-й минуте «донские красавицы» вырвались вперед – 17:20. Норвежки не собирались так легко сдаваться и всего лишь за девять минут сравняли счет – 22:22. Последние минуты матча прошли напряженно. Ростовскую команду спас лишь удачный пенальти. На последних секундах встречи они победили – 23:24 в пользу дончанок.В следующий раз «Ростов-Дон» посоревнуется с венгерским «Ференцварошем». Матч состоится 13 февраля в донской столице.