«Ростов-Дон» переиграл дома норвежский «Вайперс»



В предыдущем туре ростовчанки уступили французскому «Мецу» в гостях. И теперь, чтобы не выйти из борьбы за первые места в своей подгруппе, подшефным Амброса Мартина обязательно нужно было выигрывать. Что они и сделали!



Первая фаза матча прошла в спокойном темпе. Казалось, что команды немного осторожничают и больше внимания уделяют обороне. Постепенно стало проявляться небольшое, но ощутимое преимущество чемпиона России. «Ростов-Дон» оторвался на расстояние в три мяча – 8:5. Но тут команда гостей выдала рывок из пяти голов подряд и перехватила инициативу – 8:10. «Жёлто-чёрные» ввязались в борьбу, а под занавес всё же оторвались от соперника – четыре гола кряду и вполне комфортные 19:15.



Второй тайм прошёл в равной борьбе. «Вайперс Кристиансанд» старался изо всех сил, но «Ростов-Дон» уверенно держался, не подпуская соперника ближе чем на пару мячей. В концовке «жёлто-чёрные» отправили соперника в нокаут ещё одной четырёхголевой серией. Результат – победа россиянок, 33:26.



Героями вечера стали Ярослава Фролова и Юлия Манагарова, забившие по семь голов. Анна Сень поразила цель пять раз. У проигравших лучше других атаковала Хенни Рейстад – восемь попаданий.



«Ростов-Дон» в группе пока набирает семь очков и перемещается на второе место. Завтра состоятся ещё два матча: «Бухарест» (Румыния) – «Мец» (Франция) и «Эсбьерг» (Дания) – FTC (Венгрия), после чего можно будет делать какие-то более-менее точные расклады.



Свой следующий матч ростовчанки проведут дома, на своей площадке, против «Уфы-Алисы» в рамках чемпионата России среди клубов Суперлиги. А 8 февраля в Венгрии предстоит сыграть против FTC в Лиге чемпионов ЕГФ.