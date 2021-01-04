«Ростов-Дон» уступил «Мецу»

Донские гандболистки в рамках Лиги чемпионов ЕГФ со счётом 26:27 проиграли во Франции.Оппоненты уже играли между собой в первом круге турнира. Тогда, в октябре 2020 года, «Ростов-Дон» был сильнее - 30:26. Теперь же команда из столицы Лотарингии жаждала не только и не столько улучшить своё турнирное положение, сколько взять реванш.Уже на первых минутах «Мец» удивил соперника серией из четырёх голов подряд, но ростовчанки взяли себя в руки и быстро счёт сравняли – 4:4. Затем полыхала равная борьба. Коллективы стоили друг друга. Француженки стали отрываться ближе к концу первого тайма (13:9), но подшефные Пера Юханссона спасают интригу, забросив четыре мяча подряд – 14:13 после первых тридцати минут матча.Во второй части игры чемпион и лидер чемпионата России должен был побеждать. «Ростов-Дон» однажды повёл в счёте - 21:17, но при этом «Мец» смог вернуться в игру, а в размене на последних минутах везучее оказались именно хозяйки. Итог – поражение ростовской команды с минимальным перевесом - 26:27.По индивидуальной статистике, у «Ростов-Дона» эффективнее всех сыграли Анна Вяхирева (5 мячей), Юлия Манагарова (4) и Катарина Крпеж-Шлезак (4). У «Меца» лучшей была Орлан Канор – 6 голов.Проигрыш стал первым в еврокубковой кампании «Ростов-Дона» этого сезона. Сейчас у ростовской команды 1 поражение, 1 ничья и 6 выигрышей – 13 очков, которые пока ещё позволяют команде быть на первом месте в группе «А». В остальных матчах лигочемпионского уик-энда «Ференцварош» (Венгрия) переиграл в родных стенах «Бухарест» (Румыния) - 31:27, «Вайперс Кристиансанд» (Норвегия) разделил очки с «Эсбьергом» (Дания) - 28:28, а «Битигхайм» (Германия) так же не выявил победителя в матче с «Кримом Меркатор» (Словения) - 22:22.13 января «Ростов-Дон» проведёт очередную игру в Лиге чемпионов. На этот раз предстоит сразиться в гостях с «Вайперс Кристиансанд».