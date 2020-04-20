Футбольный клуб «Ростов» может продлить контракт с двумя игроками

ФК «Ростов» может продлить соглашение с Бактиером Зайнутдиновым и Алексеем Козловым. О возможном продолжении сотрудничества футболистов сообщили в «Спорт-Экспресс».В нынешнем контракте с Алексеем Козловым действует схема «1+1». Она означает, что если игрок будет устраивать клуб на протяжении первого года, то его продлят на второй. Как сообщает спортивное издание, «Ростов» готов к дальнейшему сотрудничеству с защитником. 33-летний футболист перешел к «желто-синим» 3 июля 2019 года и по итогам 7-го тура РПЛ стал одним из лучших игроков.Продлить соглашение может и полузащитник «Ростова» Бактиер Зайнутдинов. Его контракт истекает в декабре 2020 года, однако спортсмен хорошо продемонстрировал себя на протяжении карьеры, чем и вызвал желание команды оставить его. 22-летний спортсмен дебютировал в клубе 12 января 2019 года. Он участвовал в 12 матчах текущего сезона Российской Премьер-Лиги и заработал для «желто-синих» три очка.