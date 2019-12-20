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ФК «Ростов» расторг контракт с Рагнаром Сигурдссоном

ФК «Ростов» расторг контракт с Рагнаром Сигурдссоном
Футбольный клуб «Ростов» расторг контракт с защитником Рагнаром Сигурдссоном. Об этом 23 декабря сообщает издание Sport24.

Ростовский клуб решил расторгнуть договор с исландским защитником по обоюдному решению сторон. В настоящее время 33-летний футболист является свободным агентом и открыт к сотрудничеству.



Рагнар Сигурдссон пришел играть за «желто-синих» в январе 2018 года из клуба «Фулхэм». До этого он играл за «Рубин» и «Краснодар». В составе ФК «Ростов» футболист провел 53 официальных матча, заработал четыре желтых и одну красную карточку.


В активе Сигурдссона 94 игры, пять голов и три результативные передачи за сборную Исландии.

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