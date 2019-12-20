ФК «Ростов» расторг контракт с Рагнаром Сигурдссоном



Футбольный клуб «Ростов» расторг контракт с защитником Рагнаром Сигурдссоном. Об этом 23 декабря сообщает издание Sport24.



Ростовский клуб решил расторгнуть договор с исландским защитником по обоюдному решению сторон. В настоящее время 33-летний футболист является свободным агентом и открыт к сотрудничеству.







Рагнар Сигурдссон пришел играть за «желто-синих» в январе 2018 года из клуба «Фулхэм». До этого он играл за «Рубин» и «Краснодар». В составе ФК «Ростов» футболист провел 53 официальных матча, заработал четыре желтых и одну красную карточку.





В активе Сигурдссона 94 игры, пять голов и три результативные передачи за сборную Исландии.