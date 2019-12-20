Игрок «Ростова» Зайнутдинов — автор лучшего гола в декабре



Полузащитник Бахтиёр Зайнутдинов — автор лучшего гола в декабре в составе футбольного клуба «Ростов». Большинство болельщиков проголосовало за его мяч в ворота «Спартака». Тогда «жёлто-синие» обыграли москвичей со счётом 4:1. Зайнутдинову принадлежит первый гол, забитый на 22-й минуте.



Ранее Бахтиёра признали лучшим спортсменом 2019 года в Казахстане.



Он выстуавет за «Ростов» с января 2019 года. Чтобы играть в Российской Премьер-Лиге, он выкупил свой контракт с «Астаной» несмотря на то, что клуб поднял ему зарплату 2,5 раза.