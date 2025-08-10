Новости
ФК «Ростов» одержал первую победу в сезоне, обыграв «Пари НН»

ФК «Ростов» одержал первую победу в сезоне, обыграв «Пари НН» в матче четвертого тура РПЛ. Встреча прошла 10 августа на «Ростов Арене».

На 11-й минуте Мамаду Майга из «Пари НН» получил красную карточку. Егор Голенков не смог реализовать пенальти на 38-й.

В начале второго тайма Тимур Сулейманов забил решающий гол, который стал для него дебютным в составе «Ростова».

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Ростова». Это первая победа команды в сезоне.
Фото: ФК «Ростов»
