Фото: ФК «Ростов»

ФК «Ростов» одержал первую победу в сезоне, обыграв «Пари НН» в матче четвертого тура РПЛ. Встреча прошла 10 августа на «Ростов Арене».На 11-й минуте Мамаду Майга из «Пари НН» получил красную карточку. Егор Голенков не смог реализовать пенальти на 38-й.В начале второго тайма Тимур Сулейманов забил решающий гол, который стал для него дебютным в составе «Ростова».Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Ростова». Это первая победа команды в сезоне.