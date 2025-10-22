Новости
На Солнце произошел крупный взрыв в ночь на 22 октября

На Солнце случился крупный взрыв в ночь на 22 октября. Об этом свидетельствуют прогнозы Лаборатории солнечной астрономии.

Крупный выброс произошел ночью 22 октября на обратной стороне Солнца. Событию предшествовало два средних выброса плазмы в северном направлении. Однако пока о последствиях события говорить сложно.

Ранее специалисты сообщали, что геомагнитный шторм не стоит ждать как минимум неделю.

В период магнитных бурь метеозависимым людям следует отказаться от тяжелых физических и умственных нагрузок.
Фото: Лаборатория Солнечной астрономии.
