На Солнце произошел крупный взрыв в ночь на 22 октября

Фото: Лаборатория Солнечной астрономии.

На Солнце случился крупный взрыв в ночь на 22 октября. Об этом свидетельствуют прогнозы Лаборатории солнечной астрономии.Крупный выброс произошел ночью 22 октября на обратной стороне Солнца. Событию предшествовало два средних выброса плазмы в северном направлении. Однако пока о последствиях события говорить сложно.Ранее специалисты сообщали, что геомагнитный шторм не стоит ждать как минимум неделю.В период магнитных бурь метеозависимым людям следует отказаться от тяжелых физических и умственных нагрузок.