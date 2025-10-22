В Ростовской области на М-4 «Дон» ограничат движение транспорта после ДТП с большегрузом

Фото: Яндекс.Карты

В связи с инцидентом на трассе М-4 «Дон», проходящей через Ростовскую область, управление автомобильных дорог «Автодор» известило водителей о введении ограничений на проезд в южном направлении.Сегодня, 22 октября, в Октябрьском районе произошла авария с летальным исходом. Грузовой автомобиль Shacman, находясь в зоне ремонтных работ на дороге, врезался в мостовую опору. Водитель 1977 года рождения погиб на месте.Для ликвидации последствий аварии на 1 000-м километре автомагистрали М-4 «Дон» в течение дня возможно кратковременное прекращение движения для транспорта, следующего в южном направлении.Происшествие вызвало образование значительного затора на данном участке автодороги. По сведениям на текущий момент, протяжённость пробки составляет около 15 километров. Во избежание задержек в пути автомобилистам рекомендуется воспользоваться альтернативным маршрутом, пролегающим через Новошахтинск. Съезд с основной трассы возможен на 983-м километре.