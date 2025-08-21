КДК РФС оштрафовал «Ростов» за неподобающее поведение в кубковом матче с «Пари НН»

Фото: ФК Ростов

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза наложил штраф на футбольный клуб «Ростов» за нарушение дисциплины в матче с «Пари НН», который прошёл 14 августа в рамках Кубка России.В ходе игры два игрока донской команды были дисквалифицированы за грубую игру. Полузащитник Александр Тарасов и нападающий Мохаммед Мохеби получил красную карточку.Комитет экспертов принял решение оштрафовать ФК «Ростов» на 100 тысяч рублей за недостойное поведение команды.Кроме того, санкции были наложены на команду из Нижнего Новгорода. ФК «Пари НН» оштрафовали на 50 тысяч рублей за то, что они не начали матч вовремя.Игра закончилась победой «Пари НН» со счётом 1:0.