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ФК "Ростов" столкнулся с потерями из-за травм трех ключевых игроков

ФК "Ростов" столкнулся с потерями из-за травм трех ключевых игроков
Согласно информации от «Евро.Футбол.ру», состав футбольного клуба «Ростов» столкнулся с потерями из-за травм трех ключевых игроков. Алексей Миронов, Виктор Мелёхин и Мохаммад Мохеби пропустят предстоящую кубковую встречу против «Спартака».

Информация о повреждении иранского полузащитника появилась еще в прошлом месяце. Главный врач ростовской команды сообщил о небольшом дискомфорте в колене Мохебби, связанном с прошлой травмой.

Несмотря на это, футболист появился на поле в концовке игры с «Химками». Хотя Мохеби и не отличился результативными действиями, его возвращение было тепло встречено болельщиками, которые надеялись увидеть его и в матче против московского клуба.
Фото: ФК Ростов
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