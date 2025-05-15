ФК "Ростов" столкнулся с потерями из-за травм трех ключевых игроков

Фото: ФК Ростов

Согласно информации от «Евро.Футбол.ру», состав футбольного клуба «Ростов» столкнулся с потерями из-за травм трех ключевых игроков. Алексей Миронов, Виктор Мелёхин и Мохаммад Мохеби пропустят предстоящую кубковую встречу против «Спартака».Информация о повреждении иранского полузащитника появилась еще в прошлом месяце. Главный врач ростовской команды сообщил о небольшом дискомфорте в колене Мохебби, связанном с прошлой травмой.Несмотря на это, футболист появился на поле в концовке игры с «Химками». Хотя Мохеби и не отличился результативными действиями, его возвращение было тепло встречено болельщиками, которые надеялись увидеть его и в матче против московского клуба.