ФК "Ростов" на матч с "Пари НН" остался без трех игроков основы

Фото: ФК Ростов

В предстоящем матче против "Пари НН", который пройдет 10 августа в Ростове-на-Дону в рамках Российской Премьер-Лиги, "Ростов" недосчитается сразу трех ключевых игроков стартового состава.У команды "желто-синих" сейчас не самый благоприятный период. После трех поражений подряд ростовчане занимают лишь 14-е место в турнирной таблице, и, похоже, обстановка продолжает ухудшаться для донского коллектива.В игре четвертого тура против нижегородского клуба не смогут принять участие три основных футболиста. Умар Сако и Дмитрий Чистяков все еще восстанавливаются после полученных повреждений, а Виктор Мелехин дисквалифицирован.Пока не ясно, кто именно войдёт в состав на предстоящий матч, но очевидно, что «Ростову» придётся нелегко.