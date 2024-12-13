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Ростовчане выбрали пятерку лучших игроков «Ростова»

Ростовчане выбрали пятерку лучших игроков «Ростова»

Жители Ростова определили пятерку лучших футболистов ФК «Ростов» по итогам 2024 года. В официальном Telegram-канале клуба были оглашены результаты голосования в номинациях «Лучший игрок» и «Лучший гол».

Согласно мнению фанатов, звание лучшего игрока команды «желто-синих» в 2024 году получил защитник Максим Осипенко. В список лучших игроков также вошли Иван Комаров, Рустам Ятимов, Егор Голенков и Данил Глебов.

Кроме того, поклонники выбрали лучшие голы команды. Первое место занял Родриго Саравия, который забил самый яркий гол в 17-м туре МИР РПЛ 2024/25 в игре с Пари НН. Виктор Мелехин занял вторую позицию благодаря голу в плей-офф FONBET Кубка России 2024/25 против «Спартака».

Третье место у Ивана Комарова, который отличился в поединке с «Уралом» в том же плей-офф. Четвертое и пятое места заняли Мохаммад Мохеби, который забил в матче с «Динамо» в 22 туре МИР РПЛ 2023/24, и Иван Комаров, отличившийся в игре против «Химок» в 15-м туре МИР РПЛ 2024/25.

После 18 туров команда «Ростов» располагается на седьмом месте в таблице Российской премьер-лиги с 26 очками.
Фото: ФК "Ростов" соцсети
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