Фото: ФК Чайка

ФК «Чайка» усилил свой состав новым опорным защитником. Об этом клуб сообщил в своих социальных сетях 10 июля.18-летний Данил Пятибратов подписал контракт с песчанокопцами до 2025 года. Ранее он представлял Академию ФК «Ростов». В последние два года Данил находился в системе клуба — выступал за молодёжную команду «Чайка».По итогам голосования Данил был признан лучшим игроком по проценту выигранных единоборств в атаке сезона-21/22 в Юношеской футбольной лиге.В текущем межсезонье Данил принял участие в обоих товарищеских матчах команды — против краснодарской «Кубани» и махачкалинского «Динамо».