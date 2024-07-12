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ФК «Чайка» усилил свой состав новым опорным защитником

ФК «Чайка» усилил свой состав новым опорным защитником
ФК «Чайка» усилил свой состав новым опорным защитником. Об этом клуб сообщил в своих социальных сетях 10 июля.

18-летний Данил Пятибратов подписал контракт с песчанокопцами до 2025 года. Ранее он представлял Академию ФК «Ростов». В последние два года Данил находился в системе клуба — выступал за молодёжную команду «Чайка».

По итогам голосования Данил был признан лучшим игроком по проценту выигранных единоборств в атаке сезона-21/22 в Юношеской футбольной лиге.

В текущем межсезонье Данил принял участие в обоих товарищеских матчах команды — против краснодарской «Кубани» и махачкалинского «Динамо».
Фото: ФК Чайка
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