ФК «Чайка» потерял вратаря и принял в команду пять новых игроков

Фото: соцсети ФК "Чайка"

В песчанокопском ФК «Чайка» 25 июня состоялся трансферный день. Подробности об этом опубликовали в телеграм-канале клуба.Вратарь Богдан Москичев возвращается в свой прежний клуб, где играл до аренды в «Чайке». За время пребывания в песчанокопском клубе он провёл 13 матчей. Вратарь пропустил 14 мячей, но при этом 6 раз оставил ворота «сухими».Также клуб пополнился новыми игроками. Первым новичком стал 23-летний Данил Пелих. Он будет играть на позиции защитника. На позицию атакующего полузащитника поставили Максима Левина. А Даниил Черняков стал новым полузащитником. Он имеет опыт выступлений в Премьер-лиге, что пойдет на пользу ФК «Чайка».Муслим Бамматгереев — тоже теперь в команде «Чайка» на позиции полузащитника. В прошлом сезоне он выступал в Новосибирске.Последним новичком стал защитник Андрей Евдокимов. Все игроки подписали контракты с клубом до июня 2026 года.