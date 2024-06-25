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ФК «Чайка» потерял вратаря и принял в команду пять новых игроков

ФК «Чайка» потерял вратаря и принял в команду пять новых игроков
В песчанокопском ФК «Чайка» 25 июня состоялся трансферный день. Подробности об этом опубликовали в телеграм-канале клуба.

Вратарь Богдан Москичев возвращается в свой прежний клуб, где играл до аренды в «Чайке». За время пребывания в песчанокопском клубе он провёл 13 матчей. Вратарь пропустил 14 мячей, но при этом 6 раз оставил ворота «сухими».

Также клуб пополнился новыми игроками. Первым новичком стал 23-летний Данил Пелих. Он будет играть на позиции защитника. На позицию атакующего полузащитника поставили Максима Левина. А Даниил Черняков стал новым полузащитником. Он имеет опыт выступлений в Премьер-лиге, что пойдет на пользу ФК «Чайка».

Муслим Бамматгереев — тоже теперь в команде «Чайка» на позиции полузащитника. В прошлом сезоне он выступал в Новосибирске.

Последним новичком стал защитник Андрей Евдокимов. Все игроки подписали контракты с клубом до июня 2026 года.
Фото: соцсети ФК "Чайка"
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