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Донской ФК «Чайка» подписал контракт с игроком из Беларуси

Донской ФК «Чайка» подписал контракт с игроком из Беларуси
Футбольный клуб «Чайка» из Ростовской области подписал контракт с новым спортсменом. Об этом в команде рассказали 3 июля.

Новичок — атакующий полузащитник из Беларуси Владимир Медведь. Молодой человек подписал с клубом двухлетний контракт.

Футболист является воспитанником минского «Динамо». В Высшей лиге Беларуси дебютировал в 17 лет. Играл за «Академию имени Виктора Понедельника», брестское «Динамо», «Слуцк», самарские «Крылья Советов» и «Ростов».

Клуб «Чайка» располагается в селе Песчанокопском Ростовской области. Он участвует в первенстве Футбольной национальной лиги.

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