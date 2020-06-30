Донской ФК «Чайка» подписал контракт с игроком из Беларуси

Футбольный клуб «Чайка» из Ростовской области подписал контракт с новым спортсменом. Об этом в команде рассказали 3 июля.Новичок — атакующий полузащитник из Беларуси Владимир Медведь. Молодой человек подписал с клубом двухлетний контракт.Футболист является воспитанником минского «Динамо». В Высшей лиге Беларуси дебютировал в 17 лет. Играл за «Академию имени Виктора Понедельника», брестское «Динамо», «Слуцк», самарские «Крылья Советов» и «Ростов».Клуб «Чайка» располагается в селе Песчанокопском Ростовской области. Он участвует в первенстве Футбольной национальной лиги.