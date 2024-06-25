Новым защитником ФК «Чайка» стал Данил Пелих

Фото: соцсети ФК "Чайка"

ФК «Чайка» подписал контракт с 23-летним защитником Данилом Пелихом. Об этом клуб сообщил 25 июня в социальных сетях.На позицию защитника футбольный клуб взял 23-летнего Данила Пелиха. Молодой футболист родом из Краснодара. Контракт с Данилом заключен до конца июня 2026 года.Первый раз в РФПЛ Данил вышел на поле в марте 2018 года. Он играл в матче за «Краснодар» против «Легиона-Динамо». В том же году в декабре защитник выступал в лиге ФНЛ за ФК «Краснодар-2» против ФК «Тамбов».