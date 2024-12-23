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Баскетболисты «Барс-РГЭУ» одержали победу над «СШОР-Локомотив»

Баскетболисты «Барс-РГЭУ» одержали победу над «СШОР-Локомотив»
В рамках чемпионата Суперлиги сезона 2024/2025 по баскетболу состоялся очередной матч между командами «Барс-РГЭУ» из Ростова и «СШОР-Локомотив» из Краснодара. Игра прошла 22 декабря в Краснодаре и завершилась уверенной победой ростовских баскетболистов со счетом 72:88.

В первой четверти матча хозяева площадки показывали уверенную игру и даже смогли выйти вперед со счётом 21:20. Однако во второй четверти баскетболисты из Ростова смогли переломить ход игры и выйти вперед. Они набрали 35 очков против 51 у спортсменов из Краснодара.

После этого удача продолжала сопутствовать игрокам «Барс-РГЭУ». Они смогли набрать еще 16 очков, в то время как баскетболисты из Краснодара — только 14. Ростовчане продолжали увеличивать преимущество. В итоге, одержали уверенную победу.

Таким образом, «Барс-РГЭУ» закрепился на 13-м месте в турнирной таблице Суперлиги сезона 2024/2025.
Фото: скрин записи игры
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