«БАРС-РГЭУ» уступил владивостокскому «Динамо»

Фото: БК «Барс-РГЭУ»

В матче чемпионат страны среди команд Суперлиги «барсы» проиграли во Владивостоке с крупной разницей.В первой четверти перевес дальневосточников не был решающим (18:14), но уже во втором отрезке встречи ростовчане «улетели» ещё на десять баллов. К большому перерыву на табло был счёт 42:28. В третьей десятиминутке дончане не смогли переломить ход игры, а в концовке перевес перерос за два десятка очков. В итоге «БАРС-РГЭУ» вновь проигрывает на выезде, 56:82.По индивидуальным показателям у южан самыми полезными стали Алексей Нестеров (16 баллов), Максим Григорьев (11) и Андрей Красногор (8). У «Динамо» 27 очков набил Владимир Пичкуров.В остальных встречах дня в Суперлиге «Иркут» (Иркутск) победил «СШОР-Локомотив-Кубань» (Краснодар) 70:64, «Темп-СУМЗ» (Ревда) был сильнее «Университета-Югры» (Сургут) 81:69, «Челбаскет» (Челябинск) обыграл «Химки» 65:61, «Барнаул» разгромил «Зенит» (Санкт-Петербург) 79:59, а «Новосибирск» не оставил шансов ЦСКА (Москва) 80:57.Очередную игру «БАРС-РГЭУ» проведёт 18 декабря, в гостях против «Университета-Югры». В турнирной таблице жёлто-синие опустились на 13 строчку из 16.