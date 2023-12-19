«БАРС-РГЭУ» победил «Университет-ЮГРУ»

Фото: БК «Барс-РГЭУ»

В чемпионате России среди клубов Суперлиги ростовский баскетбольный клуб «БАРС-РГЭУ» продолжает выездную серию. На этот раз соперником был «Университет-Югра» (Сургут). И впервые с сентября ростовчане смогли победить в гостях.Хотя первая четверть была не в пользу южан – 30:23. Во второй части вечера, однако, «барсы» смогли не только догнать, но и вырваться вперёд. После двух четвертей гости вели – 42:37. Положение дел существенно не изменилось в третьем отрезке поединка, а в четвёртой четверти «Университет-Югра» едва не спас матч. К счастью, «БАРС-РГЭУ» всё-таки удержал победу – 79:77.По индивидуальной статистике, самыми полезными у гостей стали Алексей Нестеров (19 очков), Максим Григорьев (16) и Дмитрий Флис (12). У «Университета-Югры» по 12 очков набрали Артём Писарчук и Максим Карванен.В остальных встречах дня в Суперлиге «Купол-Родники» (Ижевск) переиграл «Русичей» (Курск) – 75:68, а «Химки» разгромили «СШОР-Локомотив-Кубань» (Краснодар) – 85:65.Свою очередную игру ростовские «барсы» проведут против «Химок» в гостях 21 декабря. В таблице Суперлиги дончане – на 11-й строчке из 16.