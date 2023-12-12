«БАРС-РГЭУ» уступил в гостях «Иркуту» 74:80

Фото: «БАРС-РГЭУ»

В игре чемпионата страны среди команд Суперлиги (вторая по силе) донские баскетболисты не смогли добыть победу в Иркутске.Начало осталось за южанами 17:14. К большому перерыву иркутяне перехватили инициативу. После двух четвертей хозяева вели в счёте 35:34. Третья десятиминутка вновь осталась за «Иркутом». А в концовке четвёртой части встречи «БАРС-РГЭУ» так и не смог переломить ход игры. Результат – проигрыш ростовской команды 74:80.По индивидуальным показателям в составе ростовчан самыми полезными были Алексей Нестеров (19 баллов), Максим Ткаченко (14) и Максим Григорьев (14). У победителей Максим Колюшкин набрал 20 очков.В остальных встречах тура в Суперлиге «Динамо» (Владивосток) обыграло «СШОР-Локомотив-Кубань» (Краснодар) 73:61, «Химки» были сильнее «Темп-СУМЗ» (Ревда) 68:67, «Челбаскет» (Челябинск) одолел «Университет-Югра» (Сургут) 78:71, «Новосибирск» переиграл «Зенит-2» (Санкт-Петербург) 64:60, а «ЦСКА-2» (Москва) сломил сопротивление «Барнаула» 87:83.14 декабря «БАРС-РГЭУ» гостить у «Динамо» (Владивосток). Пока в таблице ростовчане на 12 строчке из 16.