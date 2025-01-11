Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

«Барс-РГЭУ» обыграл «СШОР Локомотив-Кубань» со счетом 97:95

«Барс-РГЭУ» обыграл «СШОР Локомотив-Кубань» со счетом 97:95
В Ростове прошла первая баскетбольная игра в новом 2025 году между БК «БАРС» против «СШОР-Локомотив-Кубань». Матч состоялся 11 января в донской столице.

Этот матч стал важным событием для обеих команд, поскольку «Локомотив-Кубань» стремился взять реванш за поражение, которое произошло в декабре прошлого года.

С самого начала игры ростовчане взяли инициативу в свои руки. После первой четверти счёт был 26:14 в пользу хозяев. Однако гости не собирались сдаваться и во второй четверти смогли сократить отставание до 20:22. Тем не менее на перерыв команды ушли с преимуществом ростовчан в 10 очков.

Во второй половине игры гости продолжали оказывать давление на соперника. Кубанцы смогли сократить разрыв и выиграть третью четверть.

В заключительной части матча гости начали с преимуществом в одно очко. До середины периода команды сохраняли плотную борьбу, поочередно меняя лидерство. За минуту до конца матча краснодарцы вели 3 очка. Дмитрий Дойников забил два очка с фолом и реализовал бонусный штрафной. Максим Ткаченко повторил этот успех. Итоговый счёт — 97:95 в пользу «БАРС».

В составе хозяев, помимо Дойникова, 18 очками отметился Андрей Красногор и 16 очками – Максим Кривошеев. У гостей 24 очка набрал Алимджан Федюшин и 16 очков – Вадим Орехов.
Фото: ПБК «БАРС-РГЭУ»
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.